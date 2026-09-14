Lakhimpur Kheri News: बॉडी बिल्डिंग में शुभम बने मिस्टर रीजन

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कई चक्रों के मुकाबले के बाद पलिया क्षेत्र के सम्पूर्णानगर निवासी शुभम गुप्ता को मिस्टर रीजन चुना गया। उन्होंने मिस्टर लखीमपुर और बेस्ट फिजिकमैन का खिताब भी जीता।अन्य भार वर्गों के विजेताओं और प्रतिभागियों को भी योग्यता के अनुसार पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का संचालन लखनऊ के खिलाड़ी अनुभव खन्ना ने किया। निर्णायक की भूमिका अमृत पाल सिंह, जितिन राज, जसकीरत सिंह और प्रवीण सलूजा ने निभाई।इस दौरान संस्था अध्यक्ष सचिन अग्रवाल, अमित मिश्रा, अमर सिंह, स्पर्श अग्रवाल, राजेश पटेल, कनिष्क बरनवाल, आर्येंद्र पाल सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।