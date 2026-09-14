Lakhimpur Kheri News: बॉडी बिल्डिंग में शुभम बने मिस्टर रीजन
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 14 Sep 2026 02:07 AM IST
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लखीमपुर खीरी। जेसीआई जनसंपर्क सप्ताह के तहत मंडल स्तर की मिस्टर रीजन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। विभिन्न भार वर्गों में खीरी समेत दूरदराज क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों ने शारीरिक सौष्ठव, मेहनत और एकाग्रता का प्रदर्शन किया।
कई चक्रों के मुकाबले के बाद पलिया क्षेत्र के सम्पूर्णानगर निवासी शुभम गुप्ता को मिस्टर रीजन चुना गया। उन्होंने मिस्टर लखीमपुर और बेस्ट फिजिकमैन का खिताब भी जीता।
अन्य भार वर्गों के विजेताओं और प्रतिभागियों को भी योग्यता के अनुसार पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का संचालन लखनऊ के खिलाड़ी अनुभव खन्ना ने किया। निर्णायक की भूमिका अमृत पाल सिंह, जितिन राज, जसकीरत सिंह और प्रवीण सलूजा ने निभाई।
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इस दौरान संस्था अध्यक्ष सचिन अग्रवाल, अमित मिश्रा, अमर सिंह, स्पर्श अग्रवाल, राजेश पटेल, कनिष्क बरनवाल, आर्येंद्र पाल सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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कई चक्रों के मुकाबले के बाद पलिया क्षेत्र के सम्पूर्णानगर निवासी शुभम गुप्ता को मिस्टर रीजन चुना गया। उन्होंने मिस्टर लखीमपुर और बेस्ट फिजिकमैन का खिताब भी जीता।
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अन्य भार वर्गों के विजेताओं और प्रतिभागियों को भी योग्यता के अनुसार पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का संचालन लखनऊ के खिलाड़ी अनुभव खन्ना ने किया। निर्णायक की भूमिका अमृत पाल सिंह, जितिन राज, जसकीरत सिंह और प्रवीण सलूजा ने निभाई।
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इस दौरान संस्था अध्यक्ष सचिन अग्रवाल, अमित मिश्रा, अमर सिंह, स्पर्श अग्रवाल, राजेश पटेल, कनिष्क बरनवाल, आर्येंद्र पाल सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।