Lakhimpur Kheri News: शारदा की कटान से उजड़ रहा रूरा सुल्तानपुर, 13 घर नदी में समाए

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कटान से किसानों की खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। इससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नदी तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है और अब मुख्य इंटरलॉकिंग मार्ग को भी काटने लगी है। समय रहते कटान नहीं रुका तो गांव का संपर्क मार्ग टूट सकता है और आवागमन बाधित हो सकता है।घर गंवा चुके कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने या रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से कटान रोकने के लिए ठोस कदम उठाने और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की है।गोला तहसीलदार अरुण कुमार ने बताया कि लेखपाल राजीव वर्मा लगातार मौके पर जाकर रिपोर्ट भेज रहे हैं। प्रभावित लोगों को मदद दिलाई जाएगी।