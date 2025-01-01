फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Sharda River erodes Rura Sultanpur, 13 houses submerged in the river

Lakhimpur Kheri News: शारदा की कटान से उजड़ रहा रूरा सुल्तानपुर, 13 घर नदी में समाए

Sat, 10 Oct 2026 12:03 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 10 Oct 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Sharda River erodes Rura Sultanpur, 13 houses submerged in the river
कटान की कगार पर मंदिर। स्रोत: ग्रामीण
बिजुआ। शारदा नदी की कटान से रूरा सुल्तानपुर गांव उजड़ने की कगार पर है। इस गांव में अब तक 13 घर, चार मंदिर, चार कुएं, पुराने विशाल पेड़ और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि नदी में समा चुकी है। कटान लगातार जारी रहने से ग्रामीणों में दहशत है। कई परिवार पलायन के लिए मजबूर हैं।
विज्ञापन

कटान से किसानों की खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। इससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नदी तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है और अब मुख्य इंटरलॉकिंग मार्ग को भी काटने लगी है। समय रहते कटान नहीं रुका तो गांव का संपर्क मार्ग टूट सकता है और आवागमन बाधित हो सकता है।
विज्ञापन

घर गंवा चुके कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने या रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से कटान रोकने के लिए ठोस कदम उठाने और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

गोला तहसीलदार अरुण कुमार ने बताया कि लेखपाल राजीव वर्मा लगातार मौके पर जाकर रिपोर्ट भेज रहे हैं। प्रभावित लोगों को मदद दिलाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed