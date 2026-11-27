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त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपेंद्र गौतम ने बताया कि इस बीमारी में त्वचा में कसाव बढ़ने से वह कठोर हो जाती है। हाथों की त्वचा और जोड़ों में कसाव आने से अंगुलियां मोड़ने और सामान्य गतिविधियां करने में परेशानी हो सकती है। कुछ मरीजों में फेफड़े प्रभावित होने से सांस लेने में भी दिक्कत होती है।उन्होंने बताया कि बीमारी को पूरी तरह ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन समय पर पहचान और उपचार से इसकी बढ़ने की गति नियंत्रित की जा सकती है। शुरुआती लक्षणों को सामान्य त्वचा संबंधी परेशानी समझकर नजरअंदाज करने से उपचार में देरी हो सकती है। त्वचा में लगातार कसाव, मोटापन या हाथों की गतिविधियों में परेशानी होने पर विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।बीमारी के प्रमुख लक्षण- त्वचा का मोटा और सख्त होना।- त्वचा में असामान्य कसाव महसूस होना।- अंगुलियों और हाथों को मोड़ने में परेशानी।- फेफड़े प्रभावित होने पर सांस लेने में दिक्कत।- हाथों की सामान्य गतिविधियों में कठिनाई।