विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

डीएम ने बताया कि संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को संविधान अंगीकृत किया था, जबकि यह 26 जनवरी, 1950 को देश में लागू हुआ। उन्होंने कहा कि संविधान की महत्ता समझने के साथ नागरिकों को अपने कर्तव्यों का बोध होना जरूरी है। उन्होंने सभी से राष्ट्रहित और लोकहित में संविधान के आदर्शों का पालन करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बृजेश कुमार त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक ब्रजपाल सिंह, एसओसी संजय आनंद, डीएसओ सीमा त्रिपाठी और डीपीओ भारत प्रसाद समेत जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।समाजवादी पार्टी की ओर से लोहिया भवन में आयोजित गोष्ठी में जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह यादव ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। पूर्व एमएलसी शशांक यादव ने भाजपा सरकार पर संविधान की उपेक्षा कर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। जिला महासचिव अंसार महलूद ने नागरिकों से संविधान के सम्मान और उसके मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की। पूर्व विधायक रामसरन, अनुराग पटेल, मोहम्मद कयूम खां, भूपेंद्र सिंह वर्मा और रघुवीर सिंह यादव ने भी विचार व्यक्त किए।राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की मासिक बैठक में नगर और तहसील स्तर पर संगठन की टीमों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। संगठन की ओर से झंडा परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित कर पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सदस्यों को झंडे वितरित किए गए। जिलाध्यक्ष विनोद शुक्ला ने आपसी समन्वय के साथ काम करने की अपील की।गोला गोकर्णनाथ के लाल बहादुर शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज में स्लोगन, निबंध, पोस्टर और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। स्लोगन प्रतियोगिता में रोजी बानो प्रथम, शिजा बानो द्वितीय और अक्षरा शर्मा तृतीय रहीं। निबंध में अक्षरा शर्मा प्रथम, शिजा बानो द्वितीय और सारबीन खान तृतीय रहीं। पोस्टर प्रतियोगिता में ऋषभ राठौर प्रथम, गीता देवी द्वितीय और मानू शर्मा तृतीय रहीं। क्विज में अजीम खान प्रथम, मोहम्मद सुलेमान अंसारी द्वितीय और ऋषभ राठौर तृतीय रहे।सीजीएन पीजी कॉलेज में प्रोफेसर पंकज सिंह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई। पोस्टर प्रतियोगिता में सक्षम प्रथम, एशियाई द्वितीय और दर्शिका शर्मा तृतीय रहीं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में शशांक शुक्ला प्रथम, कनक द्वितीय और संघप्रिय गौतम तृतीय स्थान पर रहे।ग्राम झाऊपुर, ग्रंट लन्दनपुर स्थित डॉ. बीआर आंबेडकर पार्क में मिशन सामाजिक परिवर्तन एक नई दिशा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन के अध्यक्ष रमाकांत चौधरी ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया।मैलानी के श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य जगंदबा प्रसाद वर्मा ने विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। खमरिया के महरिया स्थित सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य श्रीराम मनवार ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।कुंभी गोला ब्लॉक सभागार में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि गोला विधायक अमन गिरि ने डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत गोला विधानसभा क्षेत्र के 10 आंबेडकर पार्कों के नवीनीकरण, मरम्मत और सुंदरीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर कुंभी ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा, बिजुआ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र भूषण, धर्मेंद्र भारती और अजय मौर्य आदि मौजूद रहे।संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचनएसएसबी की 70वीं वाहिनी में कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मुख्यालय से लेकर सीमा चौकियों तक कार्यक्रम हुए। अधिकारियों और जवानों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर संवैधानिक मूल्यों के पालन और राष्ट्रसेवा के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ ली। कमांडेंट ने बताया कि संविधान नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का आधार प्रदान करता है। एसएसबी ने अपने ध्येय वाक्य ''सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व'' के अनुरूप सीमाओं की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।