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लखीमपुर शहर के तीनों फ्लाइओवर पर लाइटें आधी-अधूरी जल रही हैं। राजापुर ओवरब्रिज पर करीब 25, एलआरपी फ्लाइओवर पर 10 से अधिक और छाउछ में 30 से अधिक लाइटें बंद मिलीं। लाइटें खराब हैं या बंद की गई हैं, इस संबंध में एनएच के एई प्रशांत कुमार से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने न तो फोन उठाया और न ही वाट्सएप पर जवाब दिया।रामापुर से बहराइच हाईवे पर भी स्ट्रीट लाइटों का यही हाल है। वर्ष 2021 में लगाई गईं ये लाइटें शुरू से ही नियमित रूप से नहीं जल सकीं। कभी जलती हैं तो कभी लंबे समय तक बंद रहती हैं। शहर में गांधी विद्यालय तिराहे से सौंजन्या चौराहे तक कई लाइटें खराब होने के कारण बंद हैं।मोहम्मदी में गोला रोड पर वन विभाग बैरियर से पुवायां हाईवे पर मोहल्ला शुक्लापुर के आगे तक कई खंभों पर लाइटें नहीं जलती मिलीं। बीच-बीच में लाइटें बंद होने से सड़क के कुछ हिस्सों में अंधेरा रहता है।कई कस्बों में भी अंधेरे में आवागमननिघासन क्षेत्र के मुख्य कस्बे के अलावा रकेहटी और सिंगाही में पर्याप्त स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। इसके उलट बम्हनपुर, खरवाहिया, सिसैया क्रेशर और ढखेरवा चौराहे पर लाइटें बंद होने से लोगों को अंधेरे में आवागमन करना पड़ता है। हालांकि बरवर क्षेत्र में सभी स्ट्रीट लाइटें जलती मिलीं। मैगलगंज कस्बे में कोतवाली से लिधियानी गांव तक करीब पांच किलोमीटर के दायरे में वर्ष 2014 में लगभग 200 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं। तत्कालीन सांसद जितिन प्रसाद के प्रयास से लगीं ये लाइटें आज तक चालू नहीं हो सकीं। बताया जाता है कि जिम्मेदारों ने अब तक विद्युत कनेक्शन ही नहीं लिया। लोक निर्माण विभाग की सड़क पर खंभों में लगी ये लाइटें 12 साल बाद भी रोशनी नहीं दे सकीं।