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Lakhimpur Kheri News: नौगवां में सड़क या तालाब, महीनों से यही सवाल

Mon, 16 Nov 2026 11:25 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:25 PM IST
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Road or pond in Naugawan, this is the question for months
नौगवा में रास्ते पर भरा गंदा पानी। स्रोत:  ग्रामीण
मझगईं। ग्राम पंचायत दौलतापुर के गांव नौगवां में मुख्य मार्ग और नौगवां-बम्हनपुर सड़क पर कई महीनों से गंदा पानी भरा है। जलभराव और दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
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ग्रामीणों के मुताबिक, सड़क पर कीचड़ और पानी जमा होने से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। बुजुर्ग फिसलकर चोटिल हो रहे हैं और महिलाओं को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। क्षेत्र पहले से बाढ़ प्रभावित है। ऐसे में लंबे समय से जमा पानी और मच्छरों के प्रकोप से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।
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ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से साफ-सफाई कराने और जलभराव दूर करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द पानी की निकासी और सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो आंदोलन किया जाएगा।
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बीडीओ जयेश कुमार ने बताया कि पानी की सप्लाई वाले पाइप टूटने से जलभराव हो रहा है। समस्या दिखवाकर जल्द दूर कराई जाएगी।
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