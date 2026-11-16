Lakhimpur Kheri News: नौगवां में सड़क या तालाब, महीनों से यही सवाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्रामीणों के मुताबिक, सड़क पर कीचड़ और पानी जमा होने से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। बुजुर्ग फिसलकर चोटिल हो रहे हैं और महिलाओं को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। क्षेत्र पहले से बाढ़ प्रभावित है। ऐसे में लंबे समय से जमा पानी और मच्छरों के प्रकोप से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से साफ-सफाई कराने और जलभराव दूर करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द पानी की निकासी और सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो आंदोलन किया जाएगा।बीडीओ जयेश कुमार ने बताया कि पानी की सप्लाई वाले पाइप टूटने से जलभराव हो रहा है। समस्या दिखवाकर जल्द दूर कराई जाएगी।