Lakhimpur Kheri News: ढाई महीने में 118 अपराधी पुलिस की निगरानी में
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:23 PM IST
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लखीमपुर। जिले में अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खीरी पुलिस ने बीते ढाई महीने में 118 नई हिस्ट्रीशीट खोली हैं। इनमें 116 को श्रेणी-ए और दो को श्रेणी-बी में रखा गया है।
एसपी डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभिन्न थानों में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के आपराधिक इतिहास और गतिविधियों की समीक्षा की। इसके बाद नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोली गई। सितंबर में श्रेणी-ए की 22 हिस्ट्रीशीट खोली गईं। अक्तूबर में 37 श्रेणी-ए और दो श्रेणी-बी में दर्ज की गईं। वहीं, नवंबर में सबसे अधिक 57 हिस्ट्रीशीट श्रेणी-ए में खोली गईं।
इस तरह सितंबर से नवंबर तक कुल 118 लोगों की हिस्ट्रीशीट खोली गई। पुलिस के अनुसार, इनके आपराधिक इतिहास और गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी।
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एसपी डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभिन्न थानों में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के आपराधिक इतिहास और गतिविधियों की समीक्षा की। इसके बाद नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोली गई। सितंबर में श्रेणी-ए की 22 हिस्ट्रीशीट खोली गईं। अक्तूबर में 37 श्रेणी-ए और दो श्रेणी-बी में दर्ज की गईं। वहीं, नवंबर में सबसे अधिक 57 हिस्ट्रीशीट श्रेणी-ए में खोली गईं।
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इस तरह सितंबर से नवंबर तक कुल 118 लोगों की हिस्ट्रीशीट खोली गई। पुलिस के अनुसार, इनके आपराधिक इतिहास और गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी।