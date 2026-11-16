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Lakhimpur Kheri News: ढाई महीने में 118 अपराधी पुलिस की निगरानी में

Mon, 16 Nov 2026 11:23 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:23 PM IST
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118 criminals under police surveillance in two and a half months
लखीमपुर। जिले में अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खीरी पुलिस ने बीते ढाई महीने में 118 नई हिस्ट्रीशीट खोली हैं। इनमें 116 को श्रेणी-ए और दो को श्रेणी-बी में रखा गया है।
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एसपी डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभिन्न थानों में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के आपराधिक इतिहास और गतिविधियों की समीक्षा की। इसके बाद नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोली गई। सितंबर में श्रेणी-ए की 22 हिस्ट्रीशीट खोली गईं। अक्तूबर में 37 श्रेणी-ए और दो श्रेणी-बी में दर्ज की गईं। वहीं, नवंबर में सबसे अधिक 57 हिस्ट्रीशीट श्रेणी-ए में खोली गईं।
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इस तरह सितंबर से नवंबर तक कुल 118 लोगों की हिस्ट्रीशीट खोली गई। पुलिस के अनुसार, इनके आपराधिक इतिहास और गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी।
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