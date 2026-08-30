Lakhimpur Kheri News: सड़क जर्जर, जिम्मेदारी को लेकर असमंजस

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सड़क किस विभाग की है, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 20 साल पहले गन्ना समिति ने सड़क का निर्माण कराया था। कई बार संबंधित अधिकारियों से सड़क की स्थिति सुधारने की मांग की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।पीडब्ल्यूडी के एई विजय लक्ष्मी ने बताया कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी की नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क का निरीक्षण कराकर वर्तमान में इसकी देखरेख किस विभाग की जिम्मेदारी है, यह तय करने की मांग की है। साथ ही तत्काल मरम्मत कराकर आवागमन सुचारु कराने के लिए कहा है।ग्राम प्रशासक मुड़िया हेमसिंह पवन भारती और ग्राम प्रशासक नौसर जोगी शिवकुमार गुप्ता ने कहा कि सड़क की समस्या संबंधित अधिकारियों के सामने रखी जाएगी।