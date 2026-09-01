Lakhimpur Kheri News: रेल सेवा ठप, पलिया पहुंचने का खर्च सीधे साढ़े चार गुना

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हेरिटेज घोषित मैलानी-नानपारा-मैलानी मीटरगेज खंड पर तीन जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। इनमें दो जोड़ी मैलानी-नानपारा-मैलानी और एक जोड़ी टूरिस्ट पैसेंजर मैलानी-बिछिया-मैलानी मार्ग पर संचालित होती है। भीरा और पलियाकलां के बीच किमी संख्या 238/09-239/01 पर बारिश के पानी के रेलपथ के नीचे से रिसाव के चलते रेलवे ने ट्रेन नंबर 52264, 52262 मैलानी-नानपारा और 52260 मैलानी-बिछिया टूरिस्ट पैसेंजर का संचालन 31 अगस्त से बंद किया है।ट्रेन नंबर 52259 बिछिया-मैलानी टूरिस्ट पैसेंजर और 52261, 52263 नानपारा-मैलानी पैसेंजर का संचालन एक सितंबर से अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।लखनऊ, पीलीभीत, इज्जतनगर और कासगंज की ओर से ट्रेन से मैलानी आने वाले यात्री यहां से मीटरगेज ट्रेन पकड़कर भीरा, पलिया, बेलरायां, तिकुनियां, मझरा पूरब, बिछिया, निशानगाढ़ा, मूर्तिहा, ककरहा रेस्ट हाउस, मिहिंपुरवा, गायघाट, रायबोझा और नानपारा जाते हैं।वापसी में नानपारा से ट्रेन पकड़कर मैलानी आते हैं और यहां से लखनऊ, बरेली, इज्जतनगर, कासगंज आदि की ट्रेनें पकड़ते हैं। भीरा और पलिया कलां तक निजी व रोडवेज बसें चलती हैं, लेकिन पलिया से आगे जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन ही एकमात्र साधन है। ट्रेनों के बंद होने से इन्हें सबसे अधिक परेशानी हो रही है।नानपारा पैसेंजर का जून में बदला था समयट्रेन नंबर 52262 मैलानी-नानपारा पैसेंजर का समय 28 जून से 08:50 से बदलकर 10:50 किया गया था। समय बदलने से गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस, कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 55357 पीलीभीत-मैलानी पैसेंजर का मैलानी-नानपारा पैसेंजर से जुड़ाव हो गया था। इन ट्रेनों के यात्री आसानी से मैलानी-नानपारा पैसेंजर से भीरा, पलिया और नानपारा तक यात्रा कर लेते थे।सुबह बस से पलिया अपनी ड्यूटी पर पहुंचकर वापसी में ट्रेन पकड़कर कम पैसे में सुरक्षित मैलानी अपने घर आ जाते थे। अब ट्रेनें बंद होने से बस से आना-जाना पड़ रहा है।-संजय मिश्रा, मोहल्ला धर्मशाला, मैलानीमैलानी-नानपारा मार्ग की ट्रेनें बंद होने से आम यात्रियों के साथ दैनिक यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। मैं पलिया ड्यूटी पर जाकर ट्रेन से मैलानी अपने घर लौट आता था।-दिनेश गुप्ता, मोहल्ला धर्मशाला, मैलानी