Lakhimpur Kheri News: पहली बार वोट डालने की तैयारी, युवाओं के भरवाए फॉर्म-6

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डीएम अंजनी कुमार सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज, परिषदीय विद्यालय सलेमपुर और गुरु नानक इंटर कॉलेज में बूथों का निरीक्षण कर पंजीकरण अभियान की प्रगति देखी। उन्होंने नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं से निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण कराने की अपील की। इस दौरान एसडीएम सदर एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चेलवा राजू आर, तहसीलदार मुकेश कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे।एसडीएम पुष्पक तोमर ने पलिया मोंटेसरी स्कूल और रामलीला बालिका विद्यालय के बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए रैंप, निर्बाध बिजली आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, शौचालय और साफ-सफाई की व्यवस्था देखी। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा न हो। पसगवां क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण नायब तहसीलदार सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। तिकुनिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ पर भी बीएलओ मौजूद मिले।कहीं छोटा कमरा, कहीं रास्ते में गिरा पेड़विशेष कैंप के दौरान शहर के कई बूथों पर अव्यवस्थाएं भी सामने आईं। नौरंगाबाद के सरकारी स्कूल का भवन ध्वस्त होने के कारण एक छोटे कमरे में आठ बीएलओ को बैठना पड़ा। जगह कम होने से बूथ संख्या 278 की बीएलओ सुनीता को आंगनबाड़ी केंद्र से कुर्सी-मेज लाकर बैठना पड़ा। वहीं, सदर स्कूल के बूथ तक पहुंचने के लिए लोगों को रास्ते में गिरे पेड़ को लांघकर आना-जाना पड़ा।