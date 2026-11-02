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लखीमपुर खीरी: मिट्टी के दीयों को बनाने में जुटे कुम्हार, दिवाली पर अच्छी बिक्री की उम्मीद

Mon, 02 Nov 2026 03:30 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 02 Nov 2026 03:30 PM IST
सार

दिवाली के लिए कुम्हार मिट्टी के दीये, खिलौने और बर्तन बनाने में जुटे हैं। मांग बढ़ने की उम्मीद में उन्होंने सामान तैयार कर भंडार जमा किया है। कुम्हारों को इस दिवाली अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है। 

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Potters busy crafting earthen lamps for diwali in lakhimpur kheri
दीये बनाते गजराज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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लखीमपुर खीरी में दिवाली के लिए दीये बनाने का काम तेज हो गया है। कुम्हार मिट्टी से दीये, खिलौने और बर्तन बनाने में जुटे हुए हैं। त्योहार पर मांग बढ़ने की उम्मीद में उन्होंने पहले से ही सामान तैयार कर स्टॉक जमा कर लिया है। अब उन्हें बाजार में ग्राहकों के पहुंचने और अच्छी बिक्री होने का इंतजार है।

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गांव सुवागाड़ा निवासी गजराज ने बताया कि दीपावली पर घरों को रोशन करने के लिए मिट्टी के दीयों की खास मांग रहती है। ऐसे में कुम्हार दिन-रात मेहनत कर अलग-अलग आकार और डिजाइन के दीये तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही मिट्टी के खिलौने, छोटे बर्तन और सजावटी सामान भी बनाए जा रहे हैं। तैयार सामान को सुरक्षित रखकर बिक्री के लिए अलग-अलग रखा गया है, ताकि त्योहार के समय ग्राहकों को उनकी पसंद का सामान आसानी से मिल सके। 

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मिट्टी के दीयों की परंपरा आज की बरकरार 
कुम्हार महेश ने बताया कि आधुनिक दौर में बिजली की झालरों और सजावटी लाइटों का चलन बढ़ा है, लेकिन मिट्टी के दीयों की परंपरा आज भी बरकरार है। धार्मिक मान्यताओं के साथ ही मिट्टी के दीये पर्यावरण के अनुकूल भी माने जाते हैं। यही वजह है कि दीपावली पर इनकी खरीदारी का विशेष महत्व रहता है।

कुम्हारों के लिए दीपावली केवल त्योहार नहीं, बल्कि साल की अच्छी कमाई का भी अवसर है। पूरे परिवार की मेहनत से तैयार किए गए दीयों और अन्य मिट्टी के सामान की बिक्री से उन्हें रोजगार मिलता है। अब कुम्हारों को उम्मीद है कि इस दीपावली पर लोग मिट्टी के दीये और पारंपरिक सामान खरीदकर उनकी मेहनत को प्रोत्साहित करेंगे। इससे माटी कला को भी बढ़ावा मिलेगा।

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