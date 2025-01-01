Lakhimpur Kheri News: एशिया के दूसरे सबसे लंबे झूला पुल का हिस्सा महाकाली में समाया

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कंचनपुर के जिलाधिकारी मदन कोइराला ने बताया कि पुल की लंबाई 1452.96 मीटर है। करीब 22 वर्ष पहले संवत 2061 में बने इस पुल में आठ पिलर हैं। बुधवार सुबह चार से पांच बजे के बीच लोगों ने पुल को धंसते देखा। करीब आठ बजे बीच का हिस्सा एक पिलर समेत नदी में गिर गया। घटना के समय पुल पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई।भीमदत्त नगर पालिका की ओर से छठा और दोधारा-चांदनी की ओर से तीसरा पिलर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पुल टूटने से पैदल, साइकिल और बाइक सवारों का आवागमन रुक गया है। महेंद्रनगर बाजार आने-जाने में भी यह पुल दूरी कम करता था। पुल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी था। सुदूर पश्चिम प्रदेश की टीम पुल का निरीक्षण करेगी। मरम्मत के बाद ही आवागमन फिर शुरू हो सकेगा।