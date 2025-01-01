फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Part of Asia's second longest suspension bridge submerged in Mahakali

Lakhimpur Kheri News: एशिया के दूसरे सबसे लंबे झूला पुल का हिस्सा महाकाली में समाया

Fri, 02 Oct 2026 12:12 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 02 Oct 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Part of Asia's second longest suspension bridge submerged in Mahakali
नेपाल के कंचनपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध दोधारा चांदनी का क्षतिग्रस्त पुल। स्रोत : सोशल मीडिया
गौरीफंटा (खीरी)। नेपाल के कंचनपुर जिले में महाकाली नदी पर बना एशिया का दूसरा सबसे लंबा झूला पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल का बीच का हिस्सा एक पिलर समेत नदी में समा गया। इससे दोधारा-चांदनी और भीमदत्त नगर पालिका के बीच पैदल, साइकिल और बाइक से आवागमन बंद हो गया है।
विज्ञापन

कंचनपुर के जिलाधिकारी मदन कोइराला ने बताया कि पुल की लंबाई 1452.96 मीटर है। करीब 22 वर्ष पहले संवत 2061 में बने इस पुल में आठ पिलर हैं। बुधवार सुबह चार से पांच बजे के बीच लोगों ने पुल को धंसते देखा। करीब आठ बजे बीच का हिस्सा एक पिलर समेत नदी में गिर गया। घटना के समय पुल पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई।
विज्ञापन

भीमदत्त नगर पालिका की ओर से छठा और दोधारा-चांदनी की ओर से तीसरा पिलर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पुल टूटने से पैदल, साइकिल और बाइक सवारों का आवागमन रुक गया है। महेंद्रनगर बाजार आने-जाने में भी यह पुल दूरी कम करता था। पुल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी था। सुदूर पश्चिम प्रदेश की टीम पुल का निरीक्षण करेगी। मरम्मत के बाद ही आवागमन फिर शुरू हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed