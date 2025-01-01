Lakhimpur Kheri News: 475 दावों की जांच तक बेदखली रोकने की मांग

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ग्रामीण राममदरस, जयमुनि ने बताया कि उनके पूर्वज आजादी से पहले से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और यह उनकी आजीविका का प्रमुख सहारा है। ग्रामीणों ने प्रत्येक परिवार के दावे की व्यक्तिगत सुनवाई और पुराने दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेने की मांग की।उन्होंने प्रशासन से शांतिपूर्ण ढंग से उनकी बात सुनने की अपील की। ग्रामीणों ने कहा कि वे किसी टकराव के पक्ष में नहीं हैं और कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकारों के लिए न्यायपूर्ण समाधान चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन के साथ सहयोग करने की बात भी कही।एसडीएम यदुवीर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायात मूड़ाबुजुर्ग के कुछ गांव वन विभाग की भूमिनपर बसे हैं, जिन पर वह अधिकार पत्र चाहते हैं। चूंकि इस मामले में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। इसलिए ज्ञापन को उचित कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया है।