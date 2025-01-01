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Lakhimpur Kheri News: 475 दावों की जांच तक बेदखली रोकने की मांग

Fri, 02 Oct 2026 12:18 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 02 Oct 2026 12:18 AM IST
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Demand to stop eviction till investigation of 475 claims
निघासन तहसील पहुंचे मूड़ाबुज़ुर्ग के किसान। स्रोत : ग्रामीण
निघासन। मूड़ा बुजुर्ग ग्राम पंचायत क्षेत्र के दर्जनों गांवों के सैकड़ों परिवार बृहस्पतिवार को बैनर लेकर तहसील पहुंचे। उन्होंने एसडीएम यदुवीर सिंह को 475 दावा फॉर्म, संबंधित दस्तावेज और प्रार्थना पत्र सौंपे। उन्होंने सभी दावों की निष्पक्ष जांच और निस्तारण होने तक बेदखली की कार्रवाई रोकने की मांग की।
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ग्रामीण राममदरस, जयमुनि ने बताया कि उनके पूर्वज आजादी से पहले से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और यह उनकी आजीविका का प्रमुख सहारा है। ग्रामीणों ने प्रत्येक परिवार के दावे की व्यक्तिगत सुनवाई और पुराने दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेने की मांग की।
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उन्होंने प्रशासन से शांतिपूर्ण ढंग से उनकी बात सुनने की अपील की। ग्रामीणों ने कहा कि वे किसी टकराव के पक्ष में नहीं हैं और कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकारों के लिए न्यायपूर्ण समाधान चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन के साथ सहयोग करने की बात भी कही।
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एसडीएम यदुवीर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायात मूड़ाबुजुर्ग के कुछ गांव वन विभाग की भूमिनपर बसे हैं, जिन पर वह अधिकार पत्र चाहते हैं। चूंकि इस मामले में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। इसलिए ज्ञापन को उचित कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया है।
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