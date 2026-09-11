Lakhimpur Kheri News: ‘सुरीले स्टार्स’ में 70 से अधिक ने दिखाया गायन का हुनर
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 11 Sep 2026 11:04 PM IST
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लखीमपुर खीरी। जेसीआई जनसंपर्क सप्ताह के तीसरे दिन शुक्रवार को एकल गायन प्रतियोगिता ‘सुरीले स्टार्स’ के लिए अभिनंदन सभागार में ऑडिशन हुआ। इसमें 70 से अधिक प्रतिभागियों ने गायन का हुनर दिखाया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 32 प्रतिभागियों का फाइनल मुकाबले के लिए चयन किया गया।
चार समूहों में होने वाली प्रतियोगिता के ऑडिशन में श्याम जी शेखर, अनुष्का भारद्वाज और गायत्री सिंह ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में जेसीआई अध्यक्ष सचिन अग्रवाल, आर्येन्द्र पाल सिंह, राजेश पटेल, सौरभ वर्मा, ऋतिक साहू, सुमित शर्मा, कुमार उत्कर्ष, विश्वास सेठ, कनिष्क बरनवाल आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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चार समूहों में होने वाली प्रतियोगिता के ऑडिशन में श्याम जी शेखर, अनुष्का भारद्वाज और गायत्री सिंह ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में जेसीआई अध्यक्ष सचिन अग्रवाल, आर्येन्द्र पाल सिंह, राजेश पटेल, सौरभ वर्मा, ऋतिक साहू, सुमित शर्मा, कुमार उत्कर्ष, विश्वास सेठ, कनिष्क बरनवाल आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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