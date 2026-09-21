Lakhimpur Kheri News: बाइक पर खरोंच नहीं, युवक की संदिग्ध हालात में मौत

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मृतक के शरीर पर भी दुर्घटना जैसा कोई गंभीर घाव नहीं मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर साथ मौजूद युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।मोहल्ला बरबंडा निवासी प्रिंस उर्फ टिंकू रविवार देर शाम मोहल्ला सिंगहिया निवासी अपने दोस्त अमन के साथ बाइक से भीरा की तरफ जा रहा था। शारदा पुल मोड़ के पास कथित तौर पर वे दुर्घटना के शिकार हो गए। किसी राहगीर की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रिंस का शव सड़क किनारे पड़ा मिला।जांच के दौरान पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। जिस बाइक से दोनों जा रहे थे, वह पूरी तरह बेदाग थी और उस पर रगड़ तक नहीं लगी थी। वहीं, मृतक प्रिंस के सीने पर हल्की चोट के अलावा शरीर पर घिसटने या गंभीर चोट के निशान नहीं थे। इसे लेकर स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं कि अगर टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की जान चली गई तो बाइक पर खरोंच कैसे नहीं आई।पुलिस देर रात ही साथी अमन को कोतवाली ले आई। सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला पूरी तरह संदिग्ध है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।