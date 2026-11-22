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वर्तमान में कस्बे के सिंगाही रोड, ब्लॉक के सामने और रकेहटी रोड समेत रकेहटी कस्बे के दोनों ओर सड़क किनारे कूड़ा डाला जा रहा है। इससे जगह-जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं और दुर्गंध से लोगों को परेशानी होती है। प्लांट शुरू होने से कचरे के निस्तारण की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।नगर पंचायत अध्यक्ष बद्रीप्रसाद मौर्य ने बताया कि पिट कम्पोस्टिंग के जरिए गीले कचरे को प्राकृतिक प्रक्रिया से सड़ाकर जैविक खाद में बदला जाएगा। इससे कचरे का उपयोगी निस्तारण होगा और पर्यावरण स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। ईओ दिनेश शुक्ला ने बताया कि प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण पूरा होने के बाद खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।प्लांट कस्बे की स्वच्छता व्यवस्था के लिए उपयोगी है। इसका जल्द संचालन और कचरे के नियमित उठान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।-प्रदीप गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडलप्लांट शुरू होने से सड़क किनारे जमा कचरे और उससे उठने वाली दुर्गंध से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह कार्य कस्बे के लिए बेहतर है।-जगत नारायण गुप्ता, व्यापारी नेता