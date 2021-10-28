फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Nephew convicted of murdering uncle gets life imprisonment

Lakhimpur Kheri News: चाचा की हत्या के दोषी भतीजे को उम्रकैद

Fri, 21 Aug 2026 12:12 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 21 Aug 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Nephew convicted of murdering uncle gets life imprisonment
लखीमपुर खीरी। मामूली विवाद में चाचा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश गौतम ने बृहस्पतिवार को दोषी भतीजे नितिन वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

मामला पसगवां थाना क्षेत्र के चोरहा खुर्रम नगर का है। 27 जून 2023 को सुभाष वर्मा ने अपने भतीजे नितिन वर्मा से स्टोर रूम की चाबी मांगी थी। अभियोजन के अनुसार, नितिन ने चाबी देने से इन्कार कर सुभाष को धमकाया और तमंचे से गोली मार दी। पत्नी विनोदिनी वर्मा के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। पड़ोसियों और राहगीरों की मदद से सुभाष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

पसगवां पुलिस ने नितिन को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। फॉरेंसिक जांच में तमंचे से गोली चलने की पुष्टि हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विनोदिनी वर्मा, अशोक उर्फ हेमेंद्र, अमित कुमार, राजेश कुमार और डॉक्टर दिनेश कुमार समेत कई गवाहों ने बयान दर्ज कराए। उप निरीक्षक हरीश कुमार सिंह, डॉक्टर यश कुमार, एसआई दीपक राठौड़, इंस्पेक्टर निर्भय सिंह, इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह और वैज्ञानिक अधिकारी महेश यादव ने भी गवाही दी।साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने नितिन वर्मा को हत्या का दोषी पाया और उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed