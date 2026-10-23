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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Nepal's former Home Minister Ravi crossed the border to India for pilgrimage

Lakhimpur Kheri News: सीमा पार कर भारत में तीर्थयात्रा पर निकले नेपाल के पूर्व गृहमंत्री रवि

Fri, 23 Oct 2026 11:41 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 23 Oct 2026 11:41 PM IST
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Nepal's former Home Minister Ravi crossed the border to India for pilgrimage
धनगढ़ी विमान स्थल पर पहुंचे पूर्व गृहमंत्री रवि लामीछाने। स्रोत : सोशल मीडिया
गौरीफंटा (खीरी)/धनगढ़ी (नेपाल)। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के सभापति और पूर्व गृहमंत्री रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल के साथ तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर शुक्रवार को भारत पहुंचे। वह सुबह विमान से धनगढ़ी के गेटा हवाईअड्डे पर उतरे। इसके बाद सड़क मार्ग से गड्डाचौकी-बनबसा सीमा पार कर भारत के लिए रवाना हुए।
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धनगढ़ी हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में रवि लामिछाने ने कहा कि उनकी भारत यात्रा पूरी तरह व्यक्तिगत और धार्मिक है। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि उनकी तीर्थयात्रा को राजनीतिक नजरिये से न देखा जाए।
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लामिछाने ने बताया कि वह उत्तराखंड के नैनीताल स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीम करौली के दर्शन करेंगे। इसके बाद असम के गुवाहाटी स्थित शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। भारत पहुंचने के बाद लामिछाने दंपति निजी काफिले के साथ अपनी धार्मिक यात्रा पर रवाना हो गए।
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