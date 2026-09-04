Lakhimpur Kheri News: 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का होगा निस्तारण

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमरीश त्रिपाठी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला जज शिवकुमार सिंह के निर्देश पर लोक अदालत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तहसील विधिक सेवा समितियां और राजस्व न्यायालय इसमें सहयोग करेंगे। लोक अदालत में लघु फौजदारी, राजस्व, श्रम और स्टाम्प से जुड़े मामले निपटाए जाएंगे।आम जनता से अपील की गई है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। इससे वर्षों से लंबित मामलों का शांतिपूर्ण समाधान हो सकेगा।