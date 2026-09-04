Lakhimpur Kheri News: 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का होगा निस्तारण
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 04 Sep 2026 11:42 PM IST
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लखीमपुर खीरी। जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से लगेगी। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मामलों का निस्तारण करना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमरीश त्रिपाठी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला जज शिवकुमार सिंह के निर्देश पर लोक अदालत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तहसील विधिक सेवा समितियां और राजस्व न्यायालय इसमें सहयोग करेंगे। लोक अदालत में लघु फौजदारी, राजस्व, श्रम और स्टाम्प से जुड़े मामले निपटाए जाएंगे।
आम जनता से अपील की गई है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। इससे वर्षों से लंबित मामलों का शांतिपूर्ण समाधान हो सकेगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमरीश त्रिपाठी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला जज शिवकुमार सिंह के निर्देश पर लोक अदालत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तहसील विधिक सेवा समितियां और राजस्व न्यायालय इसमें सहयोग करेंगे। लोक अदालत में लघु फौजदारी, राजस्व, श्रम और स्टाम्प से जुड़े मामले निपटाए जाएंगे।
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आम जनता से अपील की गई है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। इससे वर्षों से लंबित मामलों का शांतिपूर्ण समाधान हो सकेगा।