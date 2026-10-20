लखीमपुर खीरी: विवाद के बीच दशहरा मेला 10 से 12 दिन बढ़ाने का आदेश, दुकानें लगाने की तैयारी शुरू

लखीमपुर खीरी में नगर पालिका और रामलीला कमेटी के बीच विवाद के चलते प्रभावित हो रहे ऐतिहासिक दशहरा मेले पर मंगलवार को बड़ा फैसला लिया गया। सभी मेला दुकानदार नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और कारोबार के लिए कम समय मिलने से नुकसान की आशंका जताई। पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव और ईओ संजय कुमार ने दुकानदारों की समस्याएं सुनीं। वार्ता के बाद मेले की अवधि 10 से 12 दिन बढ़ाने का लिखित आदेश जारी कर दिया गया।

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