लखीमपुर खीरी: घर के पास से लापता हुए बच्चे का शव झाड़ियों में मिला, जंगली जानवर के हमले की आशंका
लखीमपुर खीरी के फरधान क्षेत्र में सोमवार शाम घर के पास खेल रहा पांच साल का बालक अचानक लापता हो गया। मंगलवार सुबह उसका क्षत-विक्षत शव झाड़ियों से बरामद हुआ। ग्रामीणों ने किसी हिंसक पशु के हमले की आशंका जताई है।
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लखीमपुर खीरी के फरधान क्षेत्र में सोमवार शाम घर के पास से अचानक लापता हुए पांच वर्षीय बालक का क्षत-विक्षत शव घर के पीछे झाड़ियां में पड़ा मिला। परिजनों और पुलिस को किसी हिंसक पशु के हमले को आशंका है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना की जांच कर रही है।
शव मिलने की सूचना पर सीओ सिटी महक शर्मा, नायब तहसीलदार आलोक कुमार मिश्रा और एसओ निराला तिवारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। किसी हिंसक जंगली वन्यजीव के हमले की आशंका जताई जा रही है।
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