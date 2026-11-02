Lakhimpur Kheri News: मोहम्मदी को मिला अपना आवासीय अग्निशमन केंद्र

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अब तक अग्निशमन केंद्र नगर पालिका के जर्जर रैन बसेरे में संचालित हो रहा है। यहां साफ-सफाई, पानी और भोजन बनाने की उचित व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों के रहने के लिए दो छोटे कमरे हैं। इनमें लगा नल भी खराब रहता है और शौचालय भी पुराना है।विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासन से पहले 16 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ था, जो बाद में घटकर करीब 12 करोड़ रुपये रह गया।वर्तमान में अग्निशमन केंद्र पर प्रभारी, एक हवलदार, दो सिपाही और एक फायर चालक समेत पांच कर्मचारी तैनात हैं। विभागीय मानक के अनुसार यहां प्रभारी और उपप्रभारी, दो हवलदार, दो चालक, 16 सिपाही, दो कुक और एक स्वीपर की जरूरत है। नए भवन में करीब 26 कर्मचारियों के रहने की अलग-अलग व्यवस्था की गई है।अग्निशमन केंद्र प्रभारी लखमीचंद ने बताया कि मौजूदा भवन में स्टाफ की कमी के साथ रहने, पानी और भोजन बनाने की सुविधाओं का अभाव है। नए आवासीय भवन से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और अग्निशमन सेवाएं बेहतर होंगी।