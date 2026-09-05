Lakhimpur Kheri News: सिंगाही में रोडवेज डिपो के लिए जमीन मिली

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लखीमपुर के पलिया, निघासन, धौरहरा, मैगलगंज और मितौली आदि क्षेत्रों में रोडवेज बसें संचालित हैं। बस अड्डे के अभाव में यात्रियों को बसों के इंतजार समेत तमाम समस्याएं होती हैं। निघासन विधायक ने क्षेत्र की समस्या का संज्ञान लेकर एआरएम गोला से बात की और डिपो बनाने की योजना तैयार कराई।निघासन तहसील का तिकुनिया क्षेत्र नेपाल सीमा से सटा है। यहां काफी संख्या में यात्रियों का आना-जाना रहता है। तिकुनिया तक रोडवेज बसों का संचालन होता है। वहां एक अस्थायी अड्डा है। निघासन और सिंगाही में बसें सड़क किनारे खड़ी कर सवारियों को उतारा और चढ़ाया जाता है। इससे जाम की समस्या होती है। यात्रियों को धूप और बारिश में सड़क किनारे बसों का इंतजार करना पड़ता है।एआरएम गोला डिपो महेश चंद्र कमल ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को जिलाधिकारी से मुलाकात करनी है।यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सिंगाही में रोडवेज डिपो बनाए जाने की तैयारी है। इसकी जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। जल्द ही प्रक्रिया आगे शुरू होगी।-शशांक वर्मा, विधायक निघासन