फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   lakhimpur kheri 308 wheel truck 200 ton vessel belgium kumbhi plant

यूपी: लखीमपुर खीरी पहुंचा 308 पहियों वाला महाबली ट्रक, 200 टन का वेसल को देखने उमड़ी भीड़

Wed, 21 Oct 2026 12:12 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 21 Oct 2026 12:12 PM IST
सार

ओडिशा के बंदरगाह से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर 308 पहियों वाला महाबली ट्रक मंगलवार रात लखीमपुर खीरी जिले में दाखिल हुआ। बुधवार सुबह तक यह नकहा पहुंच गया। इस ट्रक पर 200 टन का वेसल लदा है। यह विशाल वेसल कुंभी प्लांट के लिए लाया गया है। 

विज्ञापन
lakhimpur kheri 308 wheel truck 200 ton vessel belgium kumbhi plant
महाबली ट्रक पर लदा 200 टन का वेसल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बेल्जियम से समुद्री रास्ते से लाया गया 200 टन वजनी विशाल वेसल मंगलवार रात लखीमपुर खीरी जिले में प्रवेश कर गया। यह वेसल 308 पहियों वाले महाबली ट्रक पर लदा है। इसे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड की कुंभी चीनी इकाई में स्थापित किया जाएगा। यहां बड़े स्तर की बायोपॉलिमर सुविधा शुरू की जा रही है। 308 पहियों वाले इस विशेष ट्रेलर और इस पर लदे विशालकाय वेसल को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुट रही है। किसी ने इसके पहिए गिने, तो कोई इसके विशाल आकार को देखकर हैरान रह गया। 

विज्ञापन




यह महाबली ट्रक मंगलवार रात धौरहरा सिसैया होते हुए लखीमपुर खीरी जिले की सीमा में दाखिल हुआ। बुधवार सुबह तक यह नकहा पहुंच गया। ट्रक पीलीभीत बस्ती हाईवे से शहर की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद यह राजापुर फ्लाईओवर होते हुए कुंभी की ओर आगे बढ़ेगा। मनिकापुर तिराहे से मोहम्मदी रोड पर चलकर रात तक इसके कुंभी प्लांट में पहुंचने की उम्मीद है। जिले में 308 पहियों वाला यह विशालकाय ट्रक लोगों के कौतूहल का केंद्र बन गया है। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
विज्ञापन


रात तक कुंभी पहुंचने की उम्मीद 
ट्रक ले जा रहे लोगों ने बताया कि बेल्जियम से आया यह वेसल समुद्री मार्ग से ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पहुंचा था। वहां से इसे क्रेन की मदद से 308 पहियों वाले विशेष ट्रेलर पर लादा गया। ओडिशा से इसने झारखंड और बिहार के औरंगाबाद, रोहतास व कैमूर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर समेत कई जिलों से गुजरने के बाद मंगलवार को यह लखीमपुर खीरी पहुंचा। मनिकापुर तिराहे से मोहम्मदी रोड पर आगे बढ़ते हुए इसके रात तक कुंभी पहुंचने की उम्मीद है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

lakhimpur kheri 308 wheel truck 200 ton vessel belgium kumbhi plant
विशाल वेसल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

महाबली ट्रक में 308 पहिये 
विशाल वेसल को लेकर आए इस महाट्रक की सबसे खास बात है इसके पहियों की लंबी कतार। भारी वजन को संभालने और सड़क पर संतुलन बनाए रखने के लिए इसमें 308 पहिये लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि भारी वजन और रास्ते की चुनौतियों के चलते इस ट्रक ने रोजाना महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय की। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके यह महाबली ट्रक अब मंजिल के करीब पहुंच गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed