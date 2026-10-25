Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-जन आरोग्य मेला: जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेला सुबह 10:00 बजे से।

-रामलीला: मितौली के रामलीला में राम वन गमन, श्रीराम-केवट संवाद और सीता हरण शाम 4:00 बजे से।

-सीताहरण: फरधान के मन्योरा गांव दशहरे मेला में सीताहरण का मंचन शाम 5:00 बजे से।

-देवी जागरण: लखीमपुर के मेला के सांस्कृतिक मंच पर देवी जागरण का आयोजन पर रात 8:00 बजे से।

-योग शिविर: भारतीय योग संस्थान की ओर से शास्त्री नगर के महाकालेश्वर मंदिर में योग शिविर सुबह 7:00 बजे से।