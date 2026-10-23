Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

विज्ञापन

-थाना दिवस : जनपद के सभी कोतवाली व थानों में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।-पड़ोस युवा संसद : नकहा ब्लॉक सभागार व निघासन के नव भारत निर्माण अकादमी रकेहटी में नशा मुक्त युवा पर पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम मेरा युवा भारत की ओर से सुबह 10 बजे से।-प्रदर्शन : सुहेली नदी व नकहुआ नाले की जल निकासी सहित कई मांगों को लेकर दुधवा डीडी ऑफिस के सामने पलियाकलां में प्रदर्शन पूर्वाह्न 11 बजे से।-दशहरा मेला : फरधान क्षेत्र के मन्योरा गांव में दशहरे मेले का उद्घाटन शाम पांच बजे से।