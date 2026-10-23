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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   in the city today

Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

Fri, 23 Oct 2026 11:43 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 23 Oct 2026 11:43 PM IST
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in the city today
-सामूहिक विवाह : निघासन के डॉ. भीमराव आंबेडकर तराई किसान महाविद्यालय में समाज कल्याण विभाग की ओर से सामूहिक विवाह योजना के तहत 209 जोड़ों का विवाह सुबह 10 बजे से।
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-थाना दिवस : जनपद के सभी कोतवाली व थानों में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
-पड़ोस युवा संसद : नकहा ब्लॉक सभागार व निघासन के नव भारत निर्माण अकादमी रकेहटी में नशा मुक्त युवा पर पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम मेरा युवा भारत की ओर से सुबह 10 बजे से।
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-प्रदर्शन : सुहेली नदी व नकहुआ नाले की जल निकासी सहित कई मांगों को लेकर दुधवा डीडी ऑफिस के सामने पलियाकलां में प्रदर्शन पूर्वाह्न 11 बजे से।
-दशहरा मेला : फरधान क्षेत्र के मन्योरा गांव में दशहरे मेले का उद्घाटन शाम पांच बजे से।
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