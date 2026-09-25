Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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मेरा युवा भारत की ओर से निघासन के बेलरायां स्थित सरजू सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में स्वच्छता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:00 बजे से।

मूर्ति विसर्जन : भीखमपुर कस्बे में हवन-पूजन और गणेश मूर्ति विसर्जन सुबह नाै बजे से।

रामलीला : निघासन के रकेहटी कस्बे के बुढ़वा बाबा मंदिर में श्रीरामलीला का आयोजन शाम सात बजे से।

झांकी : भीखमपुर कस्बे के शिव मंदिर प्रांगण में म्यूजिकल ग्रुप की झांकी कार्यक्रम शाम सात बजे से।

स्वच्छता कार्यक्रम : मेरा युवा भारत की ओर से लखीमपुर में सेठ घाट पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम सुबह आठ बजे से।