समाजवादी पार्टी की असली ताकत पीडीए : प्रदेश अध्यक्ष

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पाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की बागडोर जनता खुद संभालेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ष दो करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपये खातों में भेजने का वादा किया था, जो जुमला निकला। कार्यक्रम को सांसद उत्कर्ष वर्मा, जिलाध्यक्ष रामपाल यादव और पूर्व एमएलसी शशांक यादव ने भी संबोधित किया। विधायक बहेड़ी अताउर्रहमान, पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल और पूर्व विधायक श्रीनगर रामसरन भी वक्ताओं में शामिल थे।अध्यक्षता त्रिलोक सिंह ने की। इस अवसर पर पूर्व विधायक गोला विनय तिवारी, पूर्व मंत्री आरए उस्मानी और पूर्व विधायक धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद