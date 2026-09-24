Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 24 Sep 2026 01:20 AM IST
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सेवा संकल्प अभियान : सपनों का भारत सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम जीजीआईसी में सुबह 10 बजे से।
ज्ञापन : पेंशनर्स कल्याण संस्था की ओर से आठवें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण से संबंधित डीएम को ज्ञापन पूर्वाह्न 11 बजे से।
कथा : निघासन कस्बे के सिंगाही रोड स्थित दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न तीन बजे से।
रामलीला : निघासन के रकेहटी कस्बे के बुढ़वा बाबा मंदिर में श्रीरामलीला का आयोजन शाम सात बजे से।
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ज्ञापन : पेंशनर्स कल्याण संस्था की ओर से आठवें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण से संबंधित डीएम को ज्ञापन पूर्वाह्न 11 बजे से।
कथा : निघासन कस्बे के सिंगाही रोड स्थित दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न तीन बजे से।
रामलीला : निघासन के रकेहटी कस्बे के बुढ़वा बाबा मंदिर में श्रीरामलीला का आयोजन शाम सात बजे से।