Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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फुटबॉल टूर्नामेंट : गोला के स्टेडियम पर फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच पूर्वाह्न 11 बजे से खेले जाएंगे।

शोभायात्रा : गणपति विसर्जन शोभायात्रा सुभाष पार्क से दोपहर 12 बजे से।

कबड्डी : सिंगाही कस्बे में वामन द्वादशी के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।

कथा : निघासन कस्बे के सिंगाही रोड पर स्थित दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न तीन बजे से।

सुंदरपाठ : बेलरायां रेलवे स्टेशन मार्ग के शिवमंदिर परिसर में सुंदरपाठ का आयोजन शाम पांच बजे से।

रामलीला : निघासन के रकेहटी कस्बे के बुढ़वा बाबा मंदिर में श्रीरामलीला का आयोजन शाम सात बजे से।

एथलेटिक्स : गोला कृषक समाज इंटर कॉलेज के मैदान पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।