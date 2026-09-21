Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 21 Sep 2026 11:44 PM IST
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एथलेटिक्स : गोला कृषक समाज इंटर कॉलेज के मैदान पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
फुटबॉल टूर्नामेंट : गोला के स्टेडियम पर फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच पूर्वाह्न 11 बजे से खेले जाएंगे।
शोभायात्रा : गणपति विसर्जन शोभायात्रा सुभाष पार्क से दोपहर 12 बजे से।
कबड्डी : सिंगाही कस्बे में वामन द्वादशी के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।
कथा : निघासन कस्बे के सिंगाही रोड पर स्थित दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न तीन बजे से।
सुंदरपाठ : बेलरायां रेलवे स्टेशन मार्ग के शिवमंदिर परिसर में सुंदरपाठ का आयोजन शाम पांच बजे से।
रामलीला : निघासन के रकेहटी कस्बे के बुढ़वा बाबा मंदिर में श्रीरामलीला का आयोजन शाम सात बजे से।
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फुटबॉल टूर्नामेंट : गोला के स्टेडियम पर फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच पूर्वाह्न 11 बजे से खेले जाएंगे।
शोभायात्रा : गणपति विसर्जन शोभायात्रा सुभाष पार्क से दोपहर 12 बजे से।
कबड्डी : सिंगाही कस्बे में वामन द्वादशी के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।
कथा : निघासन कस्बे के सिंगाही रोड पर स्थित दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न तीन बजे से।
सुंदरपाठ : बेलरायां रेलवे स्टेशन मार्ग के शिवमंदिर परिसर में सुंदरपाठ का आयोजन शाम पांच बजे से।
रामलीला : निघासन के रकेहटी कस्बे के बुढ़वा बाबा मंदिर में श्रीरामलीला का आयोजन शाम सात बजे से।