Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 05 Sep 2026 11:27 PM IST
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-सफाई अभियान : गोमती नदी के अमरी घाट मंदिर पर गोमती श्रमदान मूवमेंट का सफाई अभियान सुबह आठ बजे से।
-साप्ताहिक यज्ञ : श्रीनर्मदेश्वर महादेव मंदिर मोहम्मदी में आर्य समाज का साप्ताहिक यज्ञ सुबह आठ बजे से।
-जन आरोग्य मेला : जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेला सुबह दस बजे से।
-कथा : मोहम्मदी के ग्राम केहुआ में पंडित देवनरायन सुनाएंगे श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
-काव्य उत्सव : नगर पालिका सभागार में परिवर्तन फाउंडेशन की ओर से काव्य उत्सव का आयोजन शाम चार बजे से।
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-साप्ताहिक यज्ञ : श्रीनर्मदेश्वर महादेव मंदिर मोहम्मदी में आर्य समाज का साप्ताहिक यज्ञ सुबह आठ बजे से।
-जन आरोग्य मेला : जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेला सुबह दस बजे से।
-कथा : मोहम्मदी के ग्राम केहुआ में पंडित देवनरायन सुनाएंगे श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
-काव्य उत्सव : नगर पालिका सभागार में परिवर्तन फाउंडेशन की ओर से काव्य उत्सव का आयोजन शाम चार बजे से।