Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 02 Sep 2026 11:17 PM IST
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-योग शिविर : गुरु नानक इंटर कॉलेज परिसर में योग शिविर सुबह सात बजे से।
-यज्ञ : यज्ञ व उपदेश कार्यक्रम नगर के आर्य समाज मंदिर में सुबह सात बजे से।
-जनसुनवाई : जनसुनवाई कार्यक्रम नगर पालिका परिषद, लखीमपुर कार्यालय में सुबह 10:00 बजे से।
-श्रीमद् भागवत कथा : मोहम्मदी क्षेत्र के ग्राम केहुआ में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ अपराह्न दो बजे से।
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-यज्ञ : यज्ञ व उपदेश कार्यक्रम नगर के आर्य समाज मंदिर में सुबह सात बजे से।
-जनसुनवाई : जनसुनवाई कार्यक्रम नगर पालिका परिषद, लखीमपुर कार्यालय में सुबह 10:00 बजे से।
-श्रीमद् भागवत कथा : मोहम्मदी क्षेत्र के ग्राम केहुआ में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ अपराह्न दो बजे से।