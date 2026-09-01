Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 01 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
-यज्ञ-भजन : जन्माष्टमी के लिए यज्ञ-भजन व उपदेश कार्यक्रम आर्य समाज मंदिर में सुबह 7:30 बजे से।
-बैठक : उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था की जनपद शाखा की मासिक बैठक जिला कोषागार के पेंशनर्स भवन में पूर्वाह्न 11 बजे से।
-चयन ट्रायल : प्रदेशीय महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में अपराह्न दो बजे से।
-प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ग हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में अपराह्न तीन बजे से।
- प्रदेशीय महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए चयन-ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में अपराह्न तीन बजे से।
विज्ञापन
-बैठक : उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था की जनपद शाखा की मासिक बैठक जिला कोषागार के पेंशनर्स भवन में पूर्वाह्न 11 बजे से।
-चयन ट्रायल : प्रदेशीय महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में अपराह्न दो बजे से।
-प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ग हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में अपराह्न तीन बजे से।
- प्रदेशीय महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए चयन-ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में अपराह्न तीन बजे से।