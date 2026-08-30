Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-विशेष शिविर : जिला अस्पताल में दिव्यांजनों की दिव्यंगता परीक्षण के लिए विशेष शिविर सुबह 10 बजे से।

-खेलकूद प्रतियोगिता : पंडित दीनदयाय उपाध्याय इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता शाम चार बजे।

-टूर्नामेंट : मोहम्मदी के मेहंदी बाग ग्राउंड में हिंद क्लब की ओर से नाइट वाॅलीबॉल टूर्नामेंट रात आठ बजे से।

-कैंप : पाॅलीटेक्निक के सामने बने लायंस क्लब में आर्थोपेडिक कैंप का आयोजन सुबह दस बजे से।

-योग शिविर : भारतीय योग संस्थान की ओर से गुरुनानक इंटर कॉलेज में योग शिविर सुबह छह बजे से।