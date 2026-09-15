Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:27 PM IST
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सट्टा प्रदर्शन : शहर से सटे गन्ना समिति लखीमपुर में समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेला सुबह 10 बजे से।
मोहम्मदी गन्ना सोसायटी परिसर में सट्टा प्रदर्शन मेला सुबह 10 बजे से।
प्रशिक्षण : शहर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में ईसीसीई एजुकेटर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
गणेश चतुर्थी : शहर के अलावा गोला के कृष्णा वाटिका व खुटार रोड पर गणेश चतुर्थी कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई : नगर पालिका परिषद लखीमपुर के कार्यालय में जनसुनवाई पूर्वाह्न 11 बजे से।
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मोहम्मदी गन्ना सोसायटी परिसर में सट्टा प्रदर्शन मेला सुबह 10 बजे से।
प्रशिक्षण : शहर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में ईसीसीई एजुकेटर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
गणेश चतुर्थी : शहर के अलावा गोला के कृष्णा वाटिका व खुटार रोड पर गणेश चतुर्थी कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई : नगर पालिका परिषद लखीमपुर के कार्यालय में जनसुनवाई पूर्वाह्न 11 बजे से।