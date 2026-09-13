Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-महायज्ञ : धौरहरा के रामवाटिका मंदिर में अखंड सीताराम नाम जप कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

-सुलह समझौता : डीसी रोड स्थित महिला थाने में सुलह समझौता सुबह 10 बजे से।

-समीक्षा बैठक : जागरूक प्रजापति महासभा उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक का आयोजन दोपहर 12.00 बजे से।

-स्थापना दिवस: गोला के सिद्धि विनायक सभागार में लायंस क्लब का स्थापना दिवस कार्यक्रम शाम 6:00 बजे से।

-फैशन शो : जेसीआई की तरफ से आयोजित किड्स फैशन शो का आयोजन अभिनंदन सभागार में शाम आठ बजे से।

-चेस टूर्नामेंट : जेसीआई जनसंपर्क सप्ताह के तहत जिला चेस टूर्नामेंट का आयोजन जयपुरिया स्कूल परिसर में सुबह नौ बजे से।