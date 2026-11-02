Lakhimpur Kheri News: ऑटो की भिड़ंत में शिक्षिका समेत पांच लोग घायल, एक रेफर

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गोला निवासी शिक्षिकाएं सीमा गोयल (40), शिवानी (37) और तसलीम बानो (40) सुबह गोला विकास चौराहे से सीएनजी ऑटो में सवार होकर कुकरा स्थित संविलियन स्कूल जा रही थीं। झाऊपुर मोड़ पर बांकेगंज से गोला की ओर जा रहे दूसरे ऑटो से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों ऑटो में सवार लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए।हादसे में कोठीपुर गांव निवासी सुमन सक्सेना (38) और कस्बा निवासी राजबहादुर (58) भी घायल हो गए। शिक्षिका सीमा गोयल के सिर और आंख में गंभीर चोट आई है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।सीओ गोला जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि घटना की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जाएगी।