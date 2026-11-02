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Lakhimpur Kheri News: ऑटो की भिड़ंत में शिक्षिका समेत पांच लोग घायल, एक रेफर

Mon, 02 Nov 2026 11:43 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 02 Nov 2026 11:43 PM IST
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Five people including a teacher injured in an auto collision, one referred
बांकेगंज में सड़क हादसे में घायल ​शि​क्षिका ​शिवानी। संवाद।
बांकेगंज। गोला-कुकरा मार्ग पर झाऊपुर मोड़ के पास सोमवार सुबह दो ऑटो रिक्शा की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में तीन शिक्षिकाओं समेत पांच लोग घायल हो गए। सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया। एक शिक्षिका की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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गोला निवासी शिक्षिकाएं सीमा गोयल (40), शिवानी (37) और तसलीम बानो (40) सुबह गोला विकास चौराहे से सीएनजी ऑटो में सवार होकर कुकरा स्थित संविलियन स्कूल जा रही थीं। झाऊपुर मोड़ पर बांकेगंज से गोला की ओर जा रहे दूसरे ऑटो से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों ऑटो में सवार लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए।
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हादसे में कोठीपुर गांव निवासी सुमन सक्सेना (38) और कस्बा निवासी राजबहादुर (58) भी घायल हो गए। शिक्षिका सीमा गोयल के सिर और आंख में गंभीर चोट आई है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
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सीओ गोला जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि घटना की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जाएगी।

बांकेगंज में सड़क हादसे में घायल शिक्षिका शिवानी। संवाद।

बांकेगंज में सड़क हादसे में घायल शिक्षिका शिवानी। संवाद।

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