Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Two constables suspended for beating at police station

Lakhimpur Kheri News: चौकी में पिटाई के आरोप में दो कांस्टेबल निलंबित

Wed, 11 Nov 2026 11:24 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 11 Nov 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Two constables suspended for beating at police station
लखीमपुर खीरी। चोरी के शक में युवक को चौकी ले जाकर पीटने के आरोप में दोनों कांस्टेबल सौरभ कुमार और कार्तिक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच सीओ सिटी महक शर्मा को सौंपी गई है।
विज्ञापन

पिछले शनिवार को देर रात रंजीत भार्गव महोला गांव के मंदिर से घर जा रहा था। रास्ते में चौकी के सिपाहियों ने उसे रोककर चोरी के शक में पूछताछ की। पीड़ित के मुताबिक, उसने चोरी की घटना में शामिल होने से इन्कार करते हुए बताया कि वह कुछ दिन पहले ही गांव आया है। इसके बाद दोनों सिपाही उसे चौकी ले गए और पिटाई की। इससे उसे अंदरूनी चोटें आईं।
विज्ञापन

अगले दिन रविवार को रंजीत ने परिजनों को फोन कर चौकी में होने की जानकारी दी। परिजन वहां पहुंचे और उसकी हालत देखकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पिटाई की जानकारी मिलने पर परिजनों ने सदर विधायक योगेश वर्मा को फोन किया। वह अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीओ सिटी ने भी पीड़ित का हाल जाना और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि दोनों कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए हैं। मामले की जांच सीओ सिटी कर रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed