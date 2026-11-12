लखीमपुर खीरी: उल्टी बोली से किसान को हो रहा घाटा, राजापुर मंडी में वर्षों से चल रहा अजब खेल

लखीमपुर खीरी जिले में किसानों की मेहनत की कमाई पर मंडी में ही सेंध लगाई जा रही है। शहर के राजापुर स्थित मंडी में वर्षों से चली आ रही उल्टी बोली की परंपरा किसानों के लिए नुकसान का सबब बनी हुई है। नियमानुसार कृषि उपज की बोली कम कीमत से शुरू होकर अधिकतम मूल्य तक पहुंचनी चाहिए, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। इस बात की मंडी सचिव ने भी पुष्टि की लेकिन यहां पर इसके उलट अधिक कीमत से बोली शुरू कर उसे लगातार कम किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

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आरोप है कि मंडी में लंबे समय से इस तरह बोली लगाने का खेल चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसे रोकने के बजाय अनदेखी कर रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंचने वाले किसान बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन बोली की कथित उल्टी प्रक्रिया के चलते उन्हें कम दाम पर ही फसल बेचने की नौबत आ जाती है। विज्ञापन



किसानों का कहना है कि मंडी में पारदर्शी तरीके से नीलामी होनी चाहिए। बोली की प्रक्रिया ऐसी हो, जिसमें अधिक से अधिक खरीदार शामिल हों और प्रतिस्पर्धा के आधार पर उपज का उचित मूल्य तय हो। इसके बावजूद पुरानी व्यवस्था में बदलाव नहीं होना मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। मंडी में वर्षों से चल रही इस परंपरा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि मंडी में लंबे समय से इस तरह बोली लगाने का खेल चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसे रोकने के बजाय अनदेखी कर रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंचने वाले किसान बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन बोली की कथित उल्टी प्रक्रिया के चलते उन्हें कम दाम पर ही फसल बेचने की नौबत आ जाती है।किसानों का कहना है कि मंडी में पारदर्शी तरीके से नीलामी होनी चाहिए। बोली की प्रक्रिया ऐसी हो, जिसमें अधिक से अधिक खरीदार शामिल हों और प्रतिस्पर्धा के आधार पर उपज का उचित मूल्य तय हो। इसके बावजूद पुरानी व्यवस्था में बदलाव नहीं होना मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। मंडी में वर्षों से चल रही इस परंपरा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।

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