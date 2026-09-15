Lakhimpur Kheri News: महिला व बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में फीवर क्लीनिक शुरू

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क्लीनिक महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. वाणी गुप्ता की पहल पर शुरू हुआ। इससे पहले मरीजों को इलाज के लिए ओयल स्थित अस्पताल जाना पड़ता था। दूरी अधिक होने से असुविधा होती थी और कई बार उपचार में देरी होती थी।डॉ. वाणी गुप्ता ने बताया कि सोमवार से शनिवार सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक क्लीनिक चलेगा। वह खुद एक दिन मरीजों को सेवाएं देंगी। अन्य दिनों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपचार करेंगे।उन्होंने बताया कि यहां महिलाओं और नौ माह से अधिक उम्र के बच्चों का इलाज होगा। उद्घाटन के दौरान प्राचार्य डॉ. वाणी गुप्ता, महिला अस्पताल की सीएमएस डॉ. सुषमा सिंह, मेडिसिन विभाग के डॉ. कमलेन्द्र वर्मा, एच वन-एन वन नोडल डॉ. अंशुल गुप्ता, डॉ. अरविन्द वर्मा और फार्मासिस्ट लोकेश सिंह आदि मौजूद रहे।