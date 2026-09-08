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Lakhimpur Kheri News: परिवार रजिस्टर में फर्जी एंट्री का खुलासा, सचिव निलंबित

Tue, 08 Sep 2026 11:58 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 08 Sep 2026 11:58 PM IST
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Fake entry in family register exposed, secretary suspended
लखीमपुर खीरी। परिवार रजिस्टर में बाहरी महिला की फर्जी एंट्री कर नकल जारी करने का मामला सामने आया है। शिकायत पर सीडीओ अभिषेक कुमार ने जांच कराई।
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अभिलेखों के सत्यापन में गड़बड़ी मिलने पर डीपीआरओ विशाल सिंह ने आरोपी सचिव मनोज यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है।
सदर ब्लाॅक की ग्राम पंचायत कादीपुर के मजरा सफियापुर निवासी अरविंद कुमार ने सीडीओ से शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार रजिस्टर में एक महिला को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के गलत एंट्री की गई। परिवार रजिस्टर की इसी प्रति का इस्तेमाल न्यायालय में किया जाना है।
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मामला गंभीर देख सीडीओ ने संबंधित कर्मचारी को अभिलेखों के साथ कार्यालय तलब किया। सत्यापन में परिवार रजिस्टर में बाहरी महिला की एंट्री के तथ्य सामने आए। बताया गया कि दर्ज महिला के आधार कार्ड में परिवार रजिस्टर की जानकारी से भिन्नता है। जारी नकल में भी तथ्यों के साथ हेराफेरी पाई गई।
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सीडीओ ने प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि परिवार रजिस्टर में एंट्री की प्रक्रिया, संबंधित अभिलेखों के आधार और नकल के उपयोग समेत पूरे मामले की जांच होगी। यह भी देखा जाएगा कि अनियमित एंट्री में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका रही या नहीं।
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