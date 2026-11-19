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उधर, मझगईं क्षेत्र के बसंतापुर गांव के पास बुधवार रात हाथियों का झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। वनकर्मियों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें वापस जंगल की ओर खदेड़ दिया।रेंजर निर्भय प्रताप शाही और फॉरेस्टर रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि हाथियों का दल बुधवार रात गोला-खुटार हाईवे पार कर मैलानी वन रेंज के जंगल में जा सकता है। झुंड वापस नेपाल के जंगल में भी लौट सकता है या दुधवा के जंगल में मौजूद छोटे-बड़े 24 हाथियों के समूह में शामिल हो सकता है। ऐसा होने पर उसके दोबारा इस क्षेत्र में लौटने की आशंका है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। अधिकारियों ने हाथियों के दूसरे झुंड के मैलानी रेंज की ओर बढ़ने की भी जानकारी दी।इधर, बसंतापुर गांव के पास हाथियों का झुंड पहुंचने की सूचना पर वन विभाग की टीम और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ट्रैक्टर से हांका लगाने और पटाखे फोड़ने के बाद हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया। इस दौरान किसी की जानमाल या फसल को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खेत में बनी एक किसान की झोंपड़ी तहस-नहस हो गई। हाथियों के गांव के पास पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत है। लोग रातभर जागकर पहरा दे रहे हैं।रेंजर अंकित सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वनकर्मियों को मौके पर भेजा गया था। ग्रामीणों की मदद से हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया गया। टीम लगातार निगरानी कर रही है।