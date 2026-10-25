Lakhimpur Kheri News: कुत्ता सामने आने से पलटा ई-रिक्शा, दबकर सब्जी विक्रेता की मौत

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सिंगाही कस्बे के बाढ़ियन टोला निवासी रामाआसरे उर्फ रामा नाग (45) पुत्र लक्ष्मीनारायण बेलरायां-कुसाही बाजार में सब्जी बेचकर ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक कुत्ता सामने आने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ई-रिक्शा पलट गया। इसके नीचे दबकर रामाआसरे की मौत हो गई। सिंगहा निवासी राजेश (45) पुत्र आनंद गंभीर रूप से घायल हो गए।घायल राजेश को निघासन सीएचसी ले जाया गया। चिकित्सक डॉ. दिवाकर गिरि ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।