लखीमपुर खीरी: घर के पास पड़ा मिला रिटायर्ड दरोगा का शव, रात में पुत्र ने पीटा था; पुलिस ने हिरासत में लिया
लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र में शनिवार सुबह सेवानिवृत्त दरोगा का शव घर के पास मिला। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। सीसीटीवी फुटेज में मानसिक मंदित पुत्र उन्हें पीटता दिखा। पुलिस ने आरोपी पुत्र को हिरासत में ले लिया है।
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लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र की ग्राम पंचायत पुनर्भू ग्रंट की गुप्ता कॉलोनी निवासी रिटायर्ड दरोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार सुबह उनका शव घर से चंद कदमों की दूरी पर एक चक्की के सामने मिला। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
गुप्ता कॉलोनी निवासी रिटायर्ड दरोगा हरपाल सिंह (70 वर्ष) गांव को जाने वाले मुख्य मार्ग स्थित अपने घर में मानसिक मंदित पुत्र मनोज कुमार के साथ रहते थे। शनिवार की सुबह हरपाल सिंह का शव घर से चंद कदमों की दूरी पर चक्की के सामने पड़ा मिला। चक्की मालिक राकेश कुमार गुप्ता सुबह बाहर निकले दरवाजे पर शव पड़ा देख पुलिस को सूचना दी। शव मिलने से कॉलोनी में हड़कंप मच गया।
हरपाल सिंह के मकान के पास में ही दरोगा के बड़े पुत्र रमेश कुमार सिंह का मकान बना हुआ है। जिसमें वह परिवार सहित रहते हैं। उन्हें भी घटना की जानकारी सुबह हुई। रमेश सिंह ने बताया कि उनका छोटा भाई मानसिक मंदित है। पिता उन्हीं के साथ रहते थे। छोटा भाई अक्सर उनके साथ मारपीट किया करता था।
सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह ने मामले की जानकारी की तो पता चला कि हरपाल सिंह के साथ मानसिक मंदित पुत्र मनोज कुमार ने रात में मारपीट की थी। पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में हरपाल सिंह से उनका पुत्र मारपीट करते दिख रहा है।
पुलिस जब पहुंची तो आरोपी पुत्र मनोज कुमार घर का दरवाजा बंद कर अंदर ही मिला। काफी मुश्किल से दरवाजा खुलवाने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।
घर से बाहर जाते दिखे हरपाल सिंह
पुलिस तहकीकात में सीसीटीवी कैमरे में दरोगा का पुत्र उनकी पिटाई करता दिख रहा है। जान बचाने के लिए वह घर से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। हरपाल सिंह पैरालाइज ग्रसित थे। जो छड़ी के सहारे चलते थे।
वर्ष 2016 में सेवानिवृत हुए थे हरपाल सिंह
बड़े पुत्र रमेश सिंह ने बताया कि पिता पुलिस विभाग में दरोगा थे। वर्ष 2016 में रिटायर हुए थे। हरपाल सिंह के तीन पुत्र रमेश सिंह, मनोज कुमार और गंगाराम हैं। गंगाराम इंजीनियर हैं और मुंबई में कार्यरत हैं।
सीओ गोला जितेंद्र परिहार ने बताया कि शव घर से कुछ दूरी पर पड़ा मिला है। हरपाल सिंह रिटायर्ड दरोगा थे। सीसीटीवी फुटेज में उनका मानसिक मंदित पुत्र मारपीट करता दिख रहा है। प्रथम दृष्टया मारपीट ऐसी प्रतीत नहीं हो रही जिससे मृत्यु हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।