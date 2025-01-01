Lakhimpur Kheri News: शारदा नदी में मिला युवक का शव, हत्या कर फेंकने का आरोप

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बुधवार सुबह दोबारा तलाश के दौरान नदी में अमित का शव उतराता मिला। ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकलवाया गया। परिजनों ने उसकी पहचान की। पिता दुजई ने बेटे की हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की।निघासन पुलिस ने मौके पर परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पुलिया में उतराता मिला किशोर का शवमहेवागंज। शारदानगर थाना क्षेत्र के नौधन पटना गांव में मंगलवार शाम पुलिया में 14 वर्षीय समीर पुत्र जैनू का शव उतराता मिला। पुलिस के मुताबिक, परिजन किसी शादी समारोह में गए थे। इसी बीच उन्हें समीर के डूबने की सूचना मिली। आशंका है कि नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। घर पहुंचने पर परिजनों को उसका शव मिला। सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि किशोर की डूबने से मौत हुई है। संवाद