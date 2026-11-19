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मनीष मिश्र ने अधिकारियों से मेले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के इंतजाम करने का आग्रह किया। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। विज्ञापन

मेले में सरयू स्नान के साथ भजन-कीर्तन, भंडारे और विभिन्न दुकानों के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। संस्थान अध्यक्ष ने मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा। मनीष मिश्र ने अधिकारियों से मेले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के इंतजाम करने का आग्रह किया। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई।मेले में सरयू स्नान के साथ भजन-कीर्तन, भंडारे और विभिन्न दुकानों के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। संस्थान अध्यक्ष ने मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा।

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लखीमपुर खीरी। धौरहरा के गांजर क्षेत्र में सरयू तट पर कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाले ऐतिहासिक ठुठवा-कतकी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। सात दिवसीय मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसे देखते हुए श्री हरि चरण सेवा संस्थान के अध्यक्ष मनीष मिश्र ने जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉ. ख्याति गर्ग से मुलाकात कर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की।