फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Council school students will learn to make solar cookers and LED torches

Lakhimpur Kheri News: सोलर कुकर और एलईडी टॉर्च बनाना सीखेंगे परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थी

Sat, 24 Oct 2026 12:11 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 24 Oct 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Council school students will learn to make solar cookers and LED torches
लखीमपुर खीरी। परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थी अब किताबी पढ़ाई के साथ सोलर कुकर, एलईडी टॉर्च, स्मार्ट फोन प्रोजेक्टर और डीसी झालर बनाना सीखेंगे।
विज्ञापन

लर्निंग बाई डूइंग योजना के पहले चरण में जिले के 30 विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉडल तैयार करने के लिए हर चयनित विद्यालय को सामग्री खरीदने के लिए 40 हजार रुपये दिए गए हैं।
बीएसए प्रवीण तिवारी ने बताया कि नए शैक्षिक सत्र में योजना पर 6.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य गतिविधि आधारित शिक्षा के जरिये बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देना और रचनात्मक क्षमता विकसित करना है। धीरे-धीरे अन्य विद्यालयों को भी योजना में शामिल किया जाएगा।
विज्ञापन

योजना के तहत विद्यार्थियों को मिट्टी-पानी का परीक्षण, गुड़ व मूंगफली की चिक्की बनाना, फल-सब्जियों से अचार तैयार करना, औषधीय पौधों के उद्यान विकसित करना, वर्मी कंपोस्ट, प्राकृतिक रंग, पेंटिंग, कढ़ाई-सिलाई और वाद्ययंत्र बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चयनित विद्यालयों में 40 तरह के मॉडल तैयार करने की व्यवस्था है।
विज्ञापन
विज्ञापन

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी बीएसए को योजना का बेहतर क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed