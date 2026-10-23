फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Council concerned over deaths in wildlife attacks, demands Rs 20 lakh compensation

Lakhimpur Kheri News: वन्यजीवों के हमलों में मौतों पर काउंसिल चिंतित, 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग

Fri, 23 Oct 2026 11:47 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 23 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Council concerned over deaths in wildlife attacks, demands Rs 20 lakh compensation
प्रेसवार्ता में जानकारी देते ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सि
लखीमपुर खीरी। जंगल और आबादी वाले क्षेत्रों में वन्यजीवों के हमलों से हो रही मौतों पर ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल ने चिंता जताई है। शुक्रवार को प्रेसवार्ता में काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी और प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वन मंत्री से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की।
विज्ञापन

उन्होंने नौरंगाबाद, थाना सिंगाही निवासी मंजोत सिंह और रुकुंदीपुर, थाना फरधान में संदीप सोनी के पुत्र की वन्यजीवों के हमले में मौत का उल्लेख किया। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जंगलों और आबादी से सटे क्षेत्रों में नियमित गश्त, निगरानी कैमरे, चेतावनी प्रणाली और त्वरित बचाव दल की व्यवस्था करने की मांग की।
विज्ञापन

काउंसिल ने क्षतिग्रस्त वन सुरक्षा बैरिकेडिंग की मरम्मत कराने और वन विभाग के सुरक्षा कार्यों व बजट की तकनीकी जांच कराने की भी मांग की। साथ ही वन्यजीवों के हमलों में जान गंवाने वालों के परिवारों को न्यूनतम 20 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव शासन को भेजने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

पदाधिकारियों ने कहा कि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्देश्य सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष रोककर लोगों की जान बचाना है।

पदाधिकारियों ने कहा कि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र मिले। उद्देश्य सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष रोककर लोगों की जान बचाना है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed