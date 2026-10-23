Lakhimpur Kheri News: वन्यजीवों के हमलों में मौतों पर काउंसिल चिंतित, 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने नौरंगाबाद, थाना सिंगाही निवासी मंजोत सिंह और रुकुंदीपुर, थाना फरधान में संदीप सोनी के पुत्र की वन्यजीवों के हमले में मौत का उल्लेख किया। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जंगलों और आबादी से सटे क्षेत्रों में नियमित गश्त, निगरानी कैमरे, चेतावनी प्रणाली और त्वरित बचाव दल की व्यवस्था करने की मांग की।काउंसिल ने क्षतिग्रस्त वन सुरक्षा बैरिकेडिंग की मरम्मत कराने और वन विभाग के सुरक्षा कार्यों व बजट की तकनीकी जांच कराने की भी मांग की। साथ ही वन्यजीवों के हमलों में जान गंवाने वालों के परिवारों को न्यूनतम 20 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव शासन को भेजने की अपील की।पदाधिकारियों ने कहा कि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्देश्य सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष रोककर लोगों की जान बचाना है।पदाधिकारियों ने कहा कि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र मिले। उद्देश्य सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष रोककर लोगों की जान बचाना है। संवाद