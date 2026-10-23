Lakhimpur Kheri News: झूलों पर रोक से भड़के चेयरमैन, सफाई बंद करने की चेतावनी

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उन्होंने एसडीएम पर मनमानी का आरोप लगाते हुए नगर पालिका की सफाई व्यवस्था बंद कराने की चेतावनी दी। इस दौरान एसडीएम राजेश प्रताप सिंह से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। आयोजक समेत अन्य लोगों ने एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की।चेयरमैन संदीप मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना सूचना दिए झूले बंद करा दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि झूले बंद कराए गए तो पूरा मेला बंद करा देंगे और नगर पालिका की सफाई व्यवस्था भी रोक देंगे।उन्होंने कहा कि शनिवार तक झूलों की अनुमति नहीं मिली तो जनता के साथ एसडीएम के आवास का घेराव करेंगे। चेयरमैन के मुताबिक, एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ झूले बंद कराने पहुंचे थे।झूला संचालक मोहम्मद रफी ने बताया कि वह खैराबाद से हर साल मोहम्मदी मेले में झूले लगाने आते हैं, लेकिन पहले ऐसी समस्या नहीं हुई। इस बार बिना जानकारी दिए झूले बंद करा दिए गए, जिससे नुकसान हो रहा है। पलिया निवासी राजेश ने बताया कि उनका नाव वाला झूला 24 घंटे से बंद है। मातादीन के छोटे झूले भी बंद करा दिए गए हैं। झूले बंद होने से कारोबारी परेशान हैं।एसडीएम राजेश प्रताप सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने सरकारी और निजी नंबर नहीं उठाया।संदेश का भी जवाब नहीं दिया। इस कारण उनका पक्ष नहीं मिल सका। वहीं, एडीएम प्रशासन बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आपके माध्यम से जानकारी हुई है। इस संबंध में जिम्मेदारों से जवाब मांगा जाएगा।