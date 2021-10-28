Lakhimpur Kheri News: दरिगापुर में दो घरों से 1.52 लाख की नकदी और जेवर चोरी

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गांव निवासी रामलखन पुत्र कामता के मुताबिक, चोर उनके घर से दो हजार रुपये, चांदी की अंगूठियां और अन्य सामान ले गए। वहीं, ओमप्रकाश पुत्र हरद्वारी के घर से डेढ़ लाख रुपये और सोने-चांदी के आभूषण चोरी हुए। विज्ञापन

एक ही रात दो घरों में चोरी से ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने पुलिस गश्त पर भी सवाल उठाए। सीओ धौरहरा अभिषेक यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस जांच कर रही है। गांव निवासी रामलखन पुत्र कामता के मुताबिक, चोर उनके घर से दो हजार रुपये, चांदी की अंगूठियां और अन्य सामान ले गए। वहीं, ओमप्रकाश पुत्र हरद्वारी के घर से डेढ़ लाख रुपये और सोने-चांदी के आभूषण चोरी हुए।एक ही रात दो घरों में चोरी से ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने पुलिस गश्त पर भी सवाल उठाए। सीओ धौरहरा अभिषेक यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस जांच कर रही है।

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खमरिया। दरिगापुर ग्राम पंचायत के मजरा भब्बरपुरवा में बृहस्पतिवार रात चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया। दोनों घरों से 1.52 लाख रुपये की नकदी, सोने-चांदी के जेवर और कीमती सामान चोरी होने की बात सामने आई है। सुबह जानकारी होने पर पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी।