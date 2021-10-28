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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Cash and jewellery worth Rs 1.52 lakh stolen from two houses in Darigapur

Lakhimpur Kheri News: दरिगापुर में दो घरों से 1.52 लाख की नकदी और जेवर चोरी

Sat, 10 Oct 2026 12:21 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 10 Oct 2026 12:21 AM IST
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Cash and jewellery worth Rs 1.52 lakh stolen from two houses in Darigapur
खमरिया। दरिगापुर ग्राम पंचायत के मजरा भब्बरपुरवा में बृहस्पतिवार रात चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया। दोनों घरों से 1.52 लाख रुपये की नकदी, सोने-चांदी के जेवर और कीमती सामान चोरी होने की बात सामने आई है। सुबह जानकारी होने पर पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी।
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गांव निवासी रामलखन पुत्र कामता के मुताबिक, चोर उनके घर से दो हजार रुपये, चांदी की अंगूठियां और अन्य सामान ले गए। वहीं, ओमप्रकाश पुत्र हरद्वारी के घर से डेढ़ लाख रुपये और सोने-चांदी के आभूषण चोरी हुए।
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एक ही रात दो घरों में चोरी से ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने पुलिस गश्त पर भी सवाल उठाए। सीओ धौरहरा अभिषेक यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस जांच कर रही है।
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